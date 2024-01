Steijn blikt terug: "Nooit het gevoel gehad dat ik één ben geweest met deze spelersgroep"

"Wat ik vooral ervaren heb, in tegenstelling tot vorige clubs, is dat ik de samenwerking miste", zegt Steijn tegen presentator Beau van Erven Dorens. "Zoals ik dat VVV vijf jaar heb gedaan en bij Sparta. Zodat iedereen in zijn kracht komt. Niet alleen ik, maar iedereen."

Rest van staf

Steijn had eerst het idee dat dat ook bij Ajax zo was. "Dan zie je gaandeweg zo'n voorbereiding dat het toch niet gaat, dat er toch andere keuzes worden gemaakt dan de spelers die niet alleen ik, maar ook de rest van mijn staf en de scouting heeft aangedragen."

De eveneens vertrokken Mislintat had volgens hem het idee om 'jonge jongens' binnen te halen, 'in de hoop in een aantal jaren voor heel veel geld te verkopen'. "Maar ik vond dat we op dat moment veel meer behoefte hadden aan andere typen spelers. Spelers die veel meer bij Ajax pasten. Nederlandse spelers. Aantal jongens die al bij Ajax hadden gespeeld. Jongens als Tagliafico, Dest, Noa Lang, Ziyech is nog besproken."

Nieuwe spelers

Hij spreekt van 'tegenwerking', al erkent hij dat hij verantwoordelijkheid was voor de vele verloren wedstrijden. "Maar in alle opzichten heb ik nooit het gevoel gehad dat ik één ben geweest met deze spelersgroep. En dan met name met de nieuwe spelers."