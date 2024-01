Burgemeester Dronten roept inwoners op mee te denken over bevolkingsgroei

Hoe wil je wonen in Dronten in 2050? Dat is de vraag waar de inwoners van Dronten over moeten nadenken, stelt de burgemeester. 'We moeten een samenleving bouwen, en daarvoor gaan we een heel participatietraject opzetten met de inwoners.'

De gemeente wil daarom de komende tijd 'werkateliers' opzetten. Daarin komen bedrijven, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen bij elkaar om na te denken over de toekomst. De gemeente wil daarnaast ook burgers laten meedenken over het Dronter Toekomstberaad.

'We gaan binnenkort tienduizend brieven versturen naar de inwoners met de vraag wie er plaats wil nemen in dat Toekomstberaad.' Wat Gebben betreft gaan alle participanten samen nadenken over hoe de gemeente Dronten er in 2050 uit moet komen te zien.

Inzet voor vluchtelingen

Tijdens de nieuwjaarstoespraak sprak Gebben ook over de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Hij prijst de inwoners die vluchtelingen in huis namen. 'Het is mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten, vanuit kerken, serviceclubs of als particulieren.'

Gebben vindt dat een gemeente die de ruimte en de mogelijkheden heeft om mensen op te vangen, dat ook moet doen. 'Daar wil ik als burgemeester en als mens niet voor weglopen.' De burgemeester van Dronten hoopt daarnaast dat de Spreidingswet binnenkort wordt goedgekeurd door de Eerste Kamer. 'Want dan kunnen we de asielzoekers spreiden door heel Nederland.'"