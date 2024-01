Auto in Noord bijna helemaal gestript: "Stelletje fukkers"

Gert Jan Bakker uit Oostzanerwerf in Noord stond zaterdagochtend nogal vreemd te kijken toen hij naar z'n auto liep. De voorklep, bumper, lampen en linkerdeur van de auto waren verdwenen. "De man die 'm weg heeft gesleept zei dat hij zoiets als dit niet vaak had gezien", zegt Bakker tegen AT5.

Auto bijna volledig gestript AT5

"Ik woon in een rustig wijkje in Noord, waar eigenlijk nooit iets gebeurt", vertelt hij. "Toen ik m'n auto zo zag dacht ik: dit kan toch niet waar zijn? Wat is hier gebeurd?" Al vrij gauw zag Bakker dat de onderdelen van zijn auto met beleid waren verwijderd. "Alles was er niet zomaar vanaf gesloopt. De spullen zijn duidelijk losgeschroefd. Daar moeten ze echt wel even mee bezig zijn geweest." Net gekocht Maar niemand merkte daar dus iets van en zo zit Gert Jan nu met een uitgeklede auto waar hij niks meer mee kan. "Ik heb zaterdag aangifte gedaan en de foto's naar de verzekering gestuurd. Hopelijk krijgen we het vergoed." Gert Jan had de auto sinds november. Een tweedehands was het. "Stelletje fukkers", schreef hij zaterdag op X. "Ons autootje vakkundig gesloopt en gestript van motorkap, bumper, deur, spiegel... Ook goedemorgen allemaal."

Stelletje fukkers! Ons autootje vakkundig gesloopt en gestript van motorkap, bumper, deur, spiegel...



Ook goedemorgen allemaal 😡🤬 pic.twitter.com/tqRXCQgQSP — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) January 6, 2024

Bakker vermoedt dat de gestolen onderdelen van z'n auto verhandeld gaan worden, als dat niet al gebeurd is. "Het lijkt er wat mij betreft erg op alsof dit op bestelling is gedaan. Iemand die eenzelfde auto had met schade. Dat vervangen kost veel geld. Als iemand dan zegt: ik kan dat goedkoper leveren, dan gaat diegene op zoek. Het ging ook duidelijk om de onderdelen en niet om waardevolle spullen, want het dashboardkastje was gewoon nog dicht." Meer meldingen van diefstal De auto is inmiddels afgesleept, vertelt Gert Jan. "De man die dat deed, zei dat hij wel vaker gestripte auto's ziet, maar bijna nooit zo erg als deze." Of er inderdaad zelden zo veel auto-onderdelen tegelijk worden gestolen, kan de politie bij navraag niet zeggen. Een overzicht van de aard van de diefstallen van onderdelen of spullen uit auto's is er namelijk niet.

Auto bijna volledig gestript AT5

Auto bijna volledig gestript AT5 Volgende

Wel houdt de politie het aantal meldingen van dat soort diefstallen in de stad bij en die blijken de afgelopen jaren te zijn toegenomen. In 2021 waren het er nog 6254, in 2022 steeg dat aantal naar 7298, vorig jaar waren het er 7769. Over het specifieke geval van Gert Jan Bakker doet de politie geen uitspraken. In hoeverre er onderzoek wordt gedaan naar de diefstal is dus niet duidelijk. "Ik ben er overigens niet de hele dag boos en chagrijnig over, hoor", zegt Gert Jan tot slot over de diefstal. "Ik ben vooral verbaasd."