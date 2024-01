Kale en Kokkie zijn niet tevreden: "Vedettes kijken toe hoe teamgenoten worden afgeslacht"

Het spel van Ajax tijdens de oefenwedstrijden tegen Hannover 96 was afgelopen weekend nog niet om over naar huis te schrijven. Kale en Kokkie staan dus ontevreden in de snerpende kou op de A'DAM Toren in Noord.

Als afsluiting van het trainingskamp in Spanje speelde Ajax dit weekend twee oefenwedstrijden tegen de huidige nummer acht van het tweede niveau van Duitsland. De eerste wedstrijd, waar John van 't Schip vooral reservespelers het veld in stuurde, ging met 3-0 verloren. Een dag later wist het beoogde basisteam wel te winnen (2-1), maar ook in die wedstrijd was het spel niet overtuigend.

Telefoons

Kale en Kokkie zagen de wedstrijden ook. Ze irriteerden zich vooral aan de - in hun ogen - ongeïnteresseerde houding van een aantal Ajax-spelers die tijdens de eerste wedstrijd op bank zaten en daar veel op hun telefoon zaten. Iets wat Kale en Kokkie niet kunnen begrijpen.

"Ik snap überhaupt niet dat de technische staf het goed vindt dat die gasten hun telefoon meenemen", zegt Kokkie. "En die vedettes kijken toe hun teamgenoten worden afgeslacht", vervolgt Kokkie. Kale kan ook niet geloven dat de wisselspelers op hun telefoon zaten. "Je zou op zijn minst even kunnen kijken wat er gebeurt op het veld", zegt Kale. "Je zet de club, jezelf en alles voor lul op deze manier".

'Niet goed genoeg'

Maar naast de irritatie over de telefoons, zijn de mannen in het algemeen ook niet te spreken over het spel van de Amsterdammers. "Het is gewoon niet goed genoeg", zegt Kale over de twee oefenwedstrijden van Ajax. Kokkie is duidelijk: "Als die jongens geen zin meer hebben, moeten ze lekker oprotten".

De eerstvolgende wedstrijd van de Amsterdammers is volgende week zondag. Om 14.30 uur staat dan de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.