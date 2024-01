Advocaat Geertjan van Oosten wil tuchtprocedure tegen Khalid Kasem

Geertjan van Oosten, advocaat in Zuid, heeft de Amsterdamse deken van de Orde van Advocaten gevraagd om een tuchtprocedure te starten tegen oud-advocaat Khalid Kasem. Hij vindt dat zijn kantoor 'direct en indirect' door Kasem is besmeurd.

Kasem werkte in het verleden bij het kantoor van Van Oosten. Het AD meldde vorige week op basis van geluidsopnames dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht om een cliënt eerder vrij te krijgen uit de gevangenis. De ex-advocaat zou daarbij ook over zijn tijd bij Van Oosten hebben gezegd: 'We deden niet anders, dit soort trucs toepassen om mensen er eerder uit te krijgen of te helpen'.

Van Oosten zegt tegen De Telegraaf dat de beschuldiging 'volledig uit de lucht gegrepen' en 'volstrekt onwaar' is.