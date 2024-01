Een half jaar na het telefoonverbod op Het Amsterdams Lyceum: "Het is niet heel, heel, heel erg"

Vandaag is de eerste schooldag dat het landelijk telefoonverbod op middelbare scholen ingaat. De eerste- en tweedeklassers van Het Amsterdams Lyceum weten al langer hoe dat voelt. Zij mogen al een half jaar hun telefoons niet gebruiken in de les, maar ook niet tijdens de pauzes en op de gang. Na veel weerstand , lijkt het uiteindelijk best mee te vallen: "We hebben nu gewoon gekke gesprekken in de pauze."

Volgens de rector van Het Amsterdams Lyceum is er sinds een half jaar een stuk meer rust bij de eerste- en tweedeklassers. Ook een aantal brugklassers die we een half jaar geleden spraken, vinden het verbod minder erg dan gedacht. "Het is niet heel, heel, heel erg", vertelt een brugklasser. "Het is wel irritant dat je dingen nu in je agenda moet schrijven, maar ik had het erger verwacht."

Een klasgenoot schrijft sindsdien zijn rooster en huiswerk op zijn hand. "Alles in mijn agenda schrijven vind ik te veel werk. En dit gaat ook gewoon goed", vertelt hij. Een andere leerling voegt toe: "Ik ga echt niet als een sukkeltje alles in mijn agenda schrijven, dan gok ik wel gewoon waar ik heen moet."

Landelijk verbod

Door leerlingen ook in de pauzes hun mobiel te ontzeggen gaat Het Amsterdams Lyceum dus een stap verder dan het landelijk verbod van telefoons tijdens de les. Volgens rector Tom van Veen krijgen leerlingen anders ook in de momenten tussen de lessen door te veel prikkels te verwerken die voor minder aandacht en concentratie tijdens de les zorgen.

Vanaf vandaag moeten ook de derde- en vierdeklassers van Het Amsterdams Lyceum geloven aan een schooldag zonder telefoon. Daar zijn niet alle leerlingen over te spreken. "Ik denk niet dat je het beter maakt door het nog saaier te maken op school. We kunnen best omgaan met een telefoon in de pauze, zo verslaafd zijn we ook weer niet", vertelt een vierdeklasser.