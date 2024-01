Verbazing bij CDA over 'shamen' verhuurders door gemeente

De maatregel staat in het gemeentelijke stuk Beleidsregel bestuurlijke boetes Goed verhuurderschap, waar gemeenteraadsleden mogelijk aankomende woensdag over debatteren in de Stopera. In het document wordt beschreven hoe de gemeente ervoor wil zorgen dat verhuurders en verhuurbemiddelaars zich aan de regels houden.

Openbaar

Bij overtredingen is er sprake van een 'escalatieladder'. De gemeente gaat eerst met de bewuste verhuurder in gesprek. Mocht dat niet werken wordt een zogeheten last onder dwangsom opgelegd en daarna een bestuurlijke boete, waarbij ook 'de gegevens van de overtreder openbaar worden gemaakt'.

"De overtreder is op dat moment immers al meerdere keren op zijn strijdig handelen met wet- en regelgeving gewezen en heeft zijn gedrag niet aangepast", schrijft het college van burgemeester en wethouders in het stuk. Overtredingen zijn bijvoorbeeld het 'ongerechtvaardigd onderscheid maken', het intimideren van huurders en het laten betalen van een waarborgsom die hoger is dan twee keer de kale huurprijs.