Explosie bij woning in Geuzenveld, straat afgezet

Aan de Adriaan Dorsmanstraat in Geuzenveld heeft vanavond een explosie plaatsgevonden. De straat is afgezet.

Volgens een buurtbewoner klonk er rond 22.30 uur een 'keiharde knal'. Hij noemt het bizar. Een ruit van een woning heeft schade opgelopen.

Er is inmiddels een agent van het Team Explosievenverkenning (TEV) opgeroepen. Diegene doet straks een eerste onderzoek en zal bepalen of de situatie inmiddels veilig genoeg is voor de Forensische Opsporing om sporenonderzoek te doen.

Het is inmiddels de derde bekende explosie bij een pand in de stad dit jaar. Op 4 januari gebeurde het ook bij een horecazaak in de Haarlemmerstraat in het centrum en op 6 januari werd er een explosief bij een woning in aan de Lavendelstraat in Noord naar binnen gegooid. Mogelijk hebben er al meer dan drie explosies plaatsgevonden, niet alle explosies worden namelijk door de politie gemeld.