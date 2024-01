Wonen in tijdelijk lege kantoren als oplossing voor woningnood?

In de community kantoorpanden van B. Amsterdam staan regelmatig verdiepingen (deels) leeg. Om deze tijdelijke lege vloeren te vullen, zou wonen in een ongebruikt kantoor, de oplossing kunnen zijn. Bouw Woon Leef sprak managing director Tessa Bakker erover.

In de drie kantoorpanden B. Amsterdam in Nieuw-West zijn meer dan 200 bedrijven gevestigd zijn. Inclusief kapper, fysio en padelbanen. De bedrijven en organisaties vormen samen een community, zo vertelt Bakker. Volgens haar kan de ervaring die ze hebben als community managers goed ingezet worden voor het beheren van woningen in de panden.