Ook deze ochtendspits geen metroverkeer van en naar Noord na leidingbreuk

Het metroverkeer tussen Centraal en Noord is ook deze ochtend, in ieder geval tot na de ochtendspits, gestremd. Gisteren liep een deel van de tunnelbuis van de Noord/Zuidlijn vol water door een gesprongen waterleiding bij de Sixhavenweg.

Vannacht is doorgewerkt om het water weg te pompen en de infrastructuur schoon te maken. Ook moeten testritten gemaakt worden om er zeker van te zijn dat alles weer veilig is: "Dit alles kost tijd. Voor nu adviseren we de reiziger onze reisinformatie in de gaten te houden", aldus het GVB. De pendelbussen tussen CS en Noord rijden ook vandaag.