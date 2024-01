Rest van de dag geen metroverkeer naar Noord na leidingbreuk, 21 huishoudens zonder water

"Mijn afspraak moet nu maar even wachten", verzucht een reiziger die tegen een dicht poortje aanloopt. Een reiziger die naar De Pijp moet zegt 'er helemaal niks meer van te snappen'.

Weer een andere reizigers snelt zich naar de pendelbussen die speciaal voor de gedupeerde reizigers zijn ingezet.

21 huishoudens zonder water

In Noord moeten 21 huishoudens het vanwege de kapotte leiding voorlopig zonder water doen. Waternet deelt flessen drinkwater aan de bewoners uit. Het drinkwaterbedrijf zegt vandaag het gat in de leiding nog te willen dichten, zodat alle huishoudens later vandaag weer water hebben.

Bij mensen die wel -weer- water hebben, kan eerst bruin water uit de kraan komen. Waternet raadt aan de kraan even te laten lopen tot het water helder is. Dan kan het veilig worden gedronken.

Zo stroomde het water vanmiddag de tunnelbuis in: