Schorsing Overmars overgenomen door FIFA

Vorig jaar juli werd er aangifte gedaan tegen Overmars nadat hij zich schuldig had gemaakt aan het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's. Ook is hij verder binnengedrongen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.

Hierop werd hij geschorst, maar dat had geen directe gevolgen omdat Overmars in België werkzaam was. Maar de KNVB droeg de straf ook over aan de tuchtcommissie van de FIFA. Dat orgaan bepaalde dat de schorsing nu ook internationaal wordt overgenomen.

"De FIFA kan bevestigen dat naar aanleiding van een verzoek van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), de tuchtcommissie van de FIFA heeft besloten om de sanctie die door de KNVB is opgelegd aan de heer Marc Overmars wereldwijd van kracht te laten zijn", luidt de reactie van de FIFA.

Royal Antwerp wil vooralsnog niet reageren op het bericht. De club van trainer Mark van Bommel wil eerst de tijd nemen om de uitspraak te besturen, meldt een woordvoerder.

Marc Overmars was sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Sinds 1 februari 2013 vervulde de voormalige topvoetballer van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona deze functie als statutair bestuurder.