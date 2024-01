Schade na explosie bij woning Spanderswoudstraat in Noord

Bij een woning aan de Spanderswoudstraat in Noord is gistermiddag een explosief afgegaan.

Volgens een tipgever zou de explosie de portiek van een galerijflat hebben verwoest. Een woordvoerder van de politie spreekt over enige schade aan de brievenbus.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft de zaak in onderzoek. Vannacht ging er ook een explosief af bij een woning in Zuidoost.