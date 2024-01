Gemeente weer bereikbaar na ICT-storing van meer dan een dag

De gemeente is na een storing van meer dan een dag weer telefonisch bereikbaar. Ook de website van de gemeente doet het weer. De storing duurde in totaal meer dan een dag en werd veroorzaakt door een kapotte netwerkkabel.

De problemen begonnen gisteren rond 08.00 uur. Het informatienummer van de gemeente, 14020, was toen niet meer bereikbaar. Ook bij de stadsloketten ontstonden problemen. Amsterdammers die daar een afspraak hadden, moesten die verzetten.

Gebroken netwerkkabel

Hoewel gisteren kort na het middaguur werd gemeld dat de problemen weer waren opgelost, kwam er om 15.00 uur een bericht dat de storing toch nog niet was opgelost. "Dit betekent dat we niet alles voor je kunnen doen bij de Stadsloketten. Ook is Amsterdam.nl nu niet bruikbaar", meldde de gemeente. Wel was 14020 weer te bereiken.

De storing lijkt nu dan dus echt verholpen. De gemeente is zowel telefonisch, als via de website weer bereikbaar. Ook de stadsloketten zijn weer open. Volgens een woordvoerder van de gemeente werd de storing veroorzaakt door een gebroken netwerkkabel in het datacenter van de internetprovider. Daarom waren de computers op de stadsloketten niet verbonden met het internet.