Oranjesluizen worden vandaag getest, naar verwachting morgen weer open

Rijkswaterstaat start vandaag met testen of de Noorder-, Midden- en Zuidersluis en de Prins Willem Alexandersluis van het Oranjesluizencomplex weer veilig geopend kunnen worden. Als deze tests goed verlopen kunnen schepen weer geschut worden. De verwachting is dat dit in de loop van donderdag het geval zal zijn.

De Oranjesluizen zijn al een week dicht vanwege het extreem hoge water in zowel het IJmeer als het Markermeer. Schepen kunnen daardoor tot nader order niet via de sluizen, die aan de oostkant van Amsterdam liggen, de stad in- of uitvaren.

Het waterpeil van het Markermeer bereikte zondag het hoogste niveau. Dat zorgde voor veel wateroverlast in alle dorpen en steden daaromheen. Buitendijkse gebieden liepen onder water.

Als de sluizen weer open gaan zullen schippers worden geïnformeerd via een zogenoemde Bekendmaking aan de Scheepvaart (BAS) en vaarweginformatie.nl.