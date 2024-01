Directeur sport Maurits Hendriks moet het veld ruimen bij Ajax

Volgens De Telegraaf wordt Hendriks medeverantwoordelijk gehouden voor de bestuurlijke chaos bij Ajax. Hij zou degene zijn die Sven Mislintat naar voren schoof als technisch directeur. Mislintat werd na een dramatische seizoensstart al in september ontslagen bij de club. Het is onduidelijk of Hendriks is ontslagen of dat hij zelf voor een vertrek heeft gekozen.

Functie

Hendriks werd in september 2022 aangesteld om de zogenoemde 'topsportstructuur' te verbeteren. Als chief sports officer was hij verantwoordelijk voor onder meer de verbouwing van De Toekomst, de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en alle specialistische afdelingen.

De rol van Hendriks was de laatste weken al minimaal. Het grootste deel van zijn takenpakket werd eind november overgenomen door Martijn Beuker, die in november werd gecontracteerd als directeur voetbal. Daardoor hield Hendriks zich op het laatst allen nog bezig met de verbouwing van de toekomst.

"Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten", reageert Hendriks op de clubwebsite. "Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang. Ik dank mijn collega’s met wie ik fijn heb samengewerkt en wens Ajax alle goeds en nog meer sportieve successen toe."