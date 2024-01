OBA Live nl OBA Live: Dry January, Black Barbies en hip Amsterdam op de hak op TikTok

In de nieuwe aflevering van de talkshow OBA Live praten we over Dry January, de Black Barbie expositie in de OBA en hoe hip Amsterdam onder de loep wordt genomen op social media.

Dry January Een nieuw jaar, nieuwe kansen, voor veel mensen ook een nieuwe poging om te stoppen met drinken. Dry January is erg populair. Voor 6 % is het zelfs een opstap naar een volledig alcoholvrij leven. Met oud-Shownieuws presentator Koos van Plateringen praten we over zijn podcast Eerlijk over alcohol en hoe hij al ruim vijf jaar geen alcohol meer drinkt. "Ik begon als bingedrinker in het weekend en dat liep volledig uit de hand. Ik werd geen leuk persoon van alcohol", aldus Koos.

Quote "Ik begon als bingedrinker in het weekend en dat liep volledig uit de hand. Ik werd geen leuk persoon van alcohol" Koos van Plateringen - Eerlijk over alcohol

Koos van Plateringen - AT5

Expositie Black Barbies in de OBA Illustrator Mylo Freeman is 10 jaar geleden begonnen met haar verzameling van Black Barbies. Met een collectie van bijna 150 poppen kwam ze op een idee om een reizende expositie in diverse bibliotheken te houden. "Ik heb als kind nooit een zwarte Barbie gezien, tien jaar geleden zag ik m'n eerste zwarte Barbie en was gelijk verkocht". De Black Barbie expositie is in de lijn van haar boeken over het prinsesje Arabella, om onder kinderen meer bewustzijn te creëren over inclusiviteit. Iedereen moet zich erin kunnen herkennen: "Arabella leeft in een multiculturele wereld, met een Aziatisch prinsesje en een Marokkaans prinsje als vriendjes". De Black Barbie Expositie is te zien tot 1 maart in de OBA Oosterdokskade.

Black Barbies - Mylo Freeman

Quote "Ik heb als kind nooit een zwarte Barbie gezien, tien jaar geleden zag ik m'n eerste zwarte Barbie en was gelijk verkocht" Mylo Freeman - kinderboekenschrijver

Mylo Freeman - AT5

Hip Amsterdam onder de loep Zelfbenoemd "Antropoloog van het vaderland" en "Hofnar van Amsterdam" Vic Cle komt praten over zijn populaire TikTok-account waar hij zich vooral richt op alle absurditeiten die de populariteit van Amsterdam met zich mee brengt. Arrogant horecapersoneel, Tiktokrijen en Funda horror met huizenprijzen die de pan uit rijzen. Naast humoristische content wil hij zich gaan richten op z'n eigen managementbureau, waar hij verschillende influencers begeleidt. "Influencers hebben vaak een leeg imago, ik zou daar graag meer inhoud aan geven, duurzaam maken" aldus Vic.

Quote "Influencers hebben vaak een leeg imago, ik zou daar graag meer inhoud aan geven, duurzaam maken" Vic Cle - content creator

Vic Cle - AT5