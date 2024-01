Stad nl Meer servicekosten, maar wel slecht geïsoleerde studentenwoningen: "Doe er eens iets aan"

Studenten die wonen in de flats aan de Rodekruislaan in Diemen betalen dit jaar opeens een stuk meer servicekosten. Dat komt doordat de verhuurder - woningcorporatie Lieven de Key - een nieuw en duurder energiecontract heeft afgesloten. De studenten willen best wat meer betalen, maar willen daar dan graag een beter geïsoleerd complex voor terug.

Het was voor Tim toch wel even schrikken. Opeens betaalt hij geen 450 maar 500 euro per maand voor de huur plus servicekosten. Scheelt toch 50 euro. "En dat is best veel voor een student," vindt Tim. Ook Tijl - die samenwoont met zijn vriendin - betaalt nu een stuk meer. "Wij betalen na de verhoging 750 euro maand. Dat was zo'n 675 euro."

AT5

Tim en Tijl weten echt wel dat de energiekosten stijgen en dus ook zij wat meer moeten gaan betalen. "Dat is in principe niet zo heel gek, " zegt Tim, "maar we zijn het er niet mee eens." Hoewel ze een huurstijging van zo'n 10 procent belachelijk vinden, gaat het volgens Tijl niet eens om geld uiteindelijk. Het gaat erom dat ze meer energiekosten moeten betalen, terwijl ze vinden dat Lieven de Key in gebreke blijft als het gaat om het verduurzamen van de slecht geïsoleerde woningen. "Ik heb persoonlijk al meerdere keren aangegeven van 'goh, doe dit een keertje. Kijk een keer naar de isolatie, naar de tochtstrippen. Maar eigenlijk hoor en zie je daar nooit iets van terug."

AT5

In de flats aan de Rodekruislaan wonen meer dan 800 studenten. Ruim 250 van die studenten hebben nu een petitie ondertekend die vrijdag 19 januari wordt afgegeven bij Lieven de Key. Tim: "Als ze inderdaad stappen zouden zetten in het verduurzamen van het complex, zouden wij de energieverhoging zeer kunnen begrijpen. We hopen dus echt dat daar plannen tegenover komen te staan om het complex te verduurzamen." Woningcorporatie Lieven de Key zeggen dat er inderdaad plannen zijn om de flats aan de Rodekruislaan te verduurzamen:

Reactie wooncorporatie Lieven de Key: 'Wij hebben de voorschotten gewijzigd omdat het energiecontract eind vorig jaar afliep. Het nieuwe energiecontract is duurder vanwege de gestegen energietarieven. Lieven de Key stelt voor om de voorschotten nu om te verhogen om te voorkomen dat bewoners veel moeten bijbetalen bij de eindafrekening. In 2024 starten we met het verduurzamen van de Rode Kruislaan. Lieven de Key gaat de komende periode haar woningen verder verduurzamen door woningen beter te isoleren. Helaas kunnen we niet alle woningen tegelijk aanpakken. Daarom starten we met de woningen die het meeste energie verbruiken'