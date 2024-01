NK biertappen in de RAI: "Echt een serieuze sport"

Kris Gerrits, regerend kampioen biertappen zit deze editie in de jury. "Het is echt een serieuze sport. We zijn vandaag echt aan het bepalen wie dit jaar de beste biertapper is van Nederland. Dan moet je serieus beoordelen", vertelt hij vanuit zijn jurystoel. Toch zullen ook veel mensen denken: 'Het is maar een biertje', maar daar is een bezoeker het niet mee eens. "Een lekker biertje tappen is net zo veel energie als een slecht biertje tappen, toch", zegt hij lachend. "Dus waarom niet gewoon een lekker biertje tappen?"

Uiteindelijk ging barman Ramon de Klein uit Winssen met de beker naar huis.