'Rijk moet helpen met problemen stroomnet'

Dat zei commissaris van de Koning Arjen Gerritsen dinsdag in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als CdK van Flevoland. Het stroomnet is wat hem betreft het belangrijkste probleem van Flevoland waarvoor het Rijk echt actie moet ondernemen.

Gerritsen riep het Rijk ook op om nu eindelijk duidelijkheid te bieden over Lelystad Airport. De luchthaven had al in 2018 open moeten gaan voor vakantievluchten, maar een besluit is door meerdere kabinetten uitgesteld. Het is nu aan de komende regering om de knoop door te hakken of het vliegveld open mag voor middelgrote vliegtuigen.