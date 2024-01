Woningaanbod slinkt: regio's IJmond, Haarlem en Zaanstreek spannen de kroon

Het aanbod op de huizenmarkt in 2023 was minder dan het jaar daarvoor. Flink minder. Regio IJmond had in het laatste kwartaal zelfs een zakking van 32,8%. Het huizenaanbod is al karig, maar wordt dus steeds extremer. Wat is daarvoor de oplossing?

Ook in Noord-Holland daalt het aanbod flink: regio's IJmond, de Zaanstreek en Haarlem spannen daarin de kroon. Op de kaart hieronder is te zien wat het aanbod woningen was in het laatste kwartaal van 2023, ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

De prijzen stijgen weer, terwijl het aanbod alleen maar verder slinkt. Vorig jaar werden er weer meer huizen gekocht, maar het aanbod wordt steeds minder. Wat begon met een grootstedelijk probleem, mondt nu uit op een landelijk tekort. Landelijk lag het aanbod in het vierde kwartaal van 2023 op 25.232 woningen, terwijl dit in 2022 34.320 lag.

Volgens woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Marc van der Lee, is er één enige mogelijke oplossing voor het woningtekort: bouwen.

In het artikel van AT5 vertelt de woordvoerder van de makelaarsvereniging van Amsterdam dat er in de hoofdstad voornamelijk starterswoningen gebouwd moeten worden. Volgens van der Lee ligt dat landelijk iets anders. "We hebben niet meer alleen starterswoningen nodig, ook doorgroeiwoningen zijn hard nodig", zegt de woordvoerder van NVM. Volgens hem blijven mensen zitten op de plek waar ze nu zitten, simpelweg omdat er geen doorgroeimogelijkheden zijn.

Noord-Hollanders willen vooral meer woningen, bleek eerder uit ons kieskompas van de verkiezingen in november. Daarbij vond twee derde van de kiezers dat de overheid gemeenten moet dwingen om meer woningen te bouwen.

Parcours

Meer woningen bouwen is een complex parcours waar regels, gemeenten en projectontwikkelaars aan verbonden zijn. "Het is niet aantrekkelijk om een woning te kopen die nog gebouwd moet worden, omdat een bouwperiode momenteel op drie jaar ligt en de kopers dan dubbele kosten hebben. Daarom is het heel belangrijk dat de bouwperiode korter is." Volgens hem zijn gemixte bouwprojecten belangrijk.

De trek van de Randstad naar het platteland wordt ook weer minder, volgens van der Lee. Uit onderzoek van NVM blijkt dat de uitstroom van mensen die in grote steden wonen afneemt. Zij blijven in de grote stad wonen. De oorzaak? Volgens van der Lee omdat de huishoudens die buiten de stad willen wonen vooral op zoek zijn naar meer ruimte en voorzieningen. "Als je geen geschikt huis vindt, dan blijf je dus zitten."

Overbieden

Tot overmaat van ramp wordt er nu zelfs overboden op particuliere huurwoningen in de Randstad. "Als het echt te gek wordt gaan mensen zelfs in de huursector elkaar overbieden, terwijl die prijzen ook al heel hoog liggen", zegt van der Lee. "Daar waar de druk het grootst is, is de prijs het hoogst." De woordvoerder zegt wel dat dit landelijk niet het geval is.