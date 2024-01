Uitslaande brand in flat Slotervaart, bewoners met ladder gered

In een woning aan de Comeniusstraat in Slotervaart is vannacht een brand uitgebroken. Dat was op de bovenste verdieping van een flat. Meerdere bewoners van de flat moesten vervolgens met de ladderwagen van de brandweer worden gered omdat de vluchtroute niet meer veilig was. Ook de politie doet op dit moment onderzoek in de woning, omdat er mogelijk sprake is van een misdrijf.