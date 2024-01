Herman van Veen vanavond voor de 600ste keer in Carré

Herman van Veen staat vanavond voor de zeshonderdste keer in Carré. In de 136-jarige geschiedenis van Carré is Van Veen de eerste die die mijlpaal met solo-optredens bereikt.

De eerste voorstelling in het theater aan de Amstel speelde Van Veen 52 jaar geleden, in 1971, met de voorstelling Harlekijn. Vijftig jaar later, in 2021, brak de kleinkunstenaar het record van meeste voorstellingen in Carré. Hij passeerde toen de in 2000 overleden Toon Hermans, die 556 keer op de planken stond in het Theater.

Vanavond staat Van Veen dus voor de zeshonderdste keer op de planken. "Ongelofelijk hoe Herman de lat maar blijft verleggen en elke avond bijzonder maakt, telkens weer", zegt theaterdirecteur Madeleine van der Zwaan.

609

De 600e voorstelling is niet het laatste optreden dat Van Veen zal geven. Vanavond speelt Van Veen de eerste van acht shows die deze maand gepland staan. Eind maart speelt Van Veen nog twee avonden in Carré. Daarna staat het totaal aantal voorstelling dus op 609.

"Het is niet zozeer dat Carré een magie heeft", vertelde Van Veen in 2011 aan AT5. "Maar de speelomstandigheden zijn voor gasten zoals wij optimaal. Die mensen zitten in een half hoefijzer voor je. Als er links iemand zit die moet lachen, zit er tegenover hem iemand die ziet dat het blijkbaar leuk is. Dat steekt elkaar aan."

De lijst met artiesten die meer dan honderd keer in Carré hebben opgetreden is klein. Naast Van Veen en Hermans horen ook Freek de Jonge, Paul van Vliet, Youp van ’t Hek en Jochem Myjer bij die groep. Freek de Jonge trad overigens nog vaker op dan Van Veen, maar 'slechts' de helft daarvan bestond uit solo-optredens.