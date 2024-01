Vandaag Blue Monday: tentoonstelling in Hallen moet Amsterdammers opvrolijken

In de Hallen vindt sinds dit weekend een tentoonstelling over mentale gezondheid plaats. Hiermee moeten 'taboes rondom psychische kwetsbaarheid doorbroken worden'.

De tentoonstelling heet 'The Bluest Monday'. Vandaag is het namelijk Blue Monday, de derde maandag in januari, waarop het vaak grijs en depressief weer is en sommige mensen zich ook realiseren dat hun goede voornemens mislukt zijn.

In de tentoonstelling is een grote muurschildering, installaties en de modeshow 'Fashion Against Depression' te te zien. Verder spreken er spoken word-kunstenaars en zijn er gedichten te horen. De tentoonstelling is gericht op jongeren.

"Mensen zijn belangstellend en je kunt echt praten over hoe je je voelt", vertelt curator Esther Vossen. "We hopen dat het mensen aanzet om er over te praten en er niet alleen mee te blijven zitten. Want daardoor wordt het isolement nog groter. Zodat mensen weten, oh, ik ben niet de enige die me naar voelt of een paniekstoornis heeft. Want dat is vaak nog lastiger dan de kwaal op zich."

Afgelopen zaterdag werd de tentoonstelling feestelijk geopend door cultuurwethouder Touria Meliani, de tentoonstelling blijft tot en met 21 januari.