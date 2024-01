11-jarig meisje al dagen vermist, politie verspreidt foto

Update 16 januari: het 11-jarige meisje in op 15 januari in goede gezondheid aangetroffen. De politie bedankt iedereen voor de hulp om haar te vinden.

De politie is op zoek naar een 11-jarig vermist meisje. Zij is op 11 januari voor het laatst gezien. Vanmiddag heeft de politie de naam en foto van het meisje verspreid. Het meisje is 1.65 meter lang, heeft een fors postuur en ingevlochten haren.

Ze zou donderdag 11 januari thuiskomen, maar dat is niet gebeurd. Ze zou voor het laatst zijn gezien in West.