Woonboten Da Costakade weggesleept voor herstel kades

De Da Costakade, die in 2018 voor het laatst is versterkt, moet opnieuw onder handen genomen worden genomen, omdat er volgens de gemeente grote kans is op scheuren. Sinds vorig jaar mag zwaar verkeer de straat niet meer door en zijn zeven parkeerplaatsen opgeheven vanwege de onveilige situatie.

De laatste metingen zouden laten zien dat de kade nog meer in beweging is dan eerder het geval was, waardoor de gemeente besloot de kade op korte termijn te herstellen. De bewoners van de woonboten kregen daarom eind vorige maand te horen dat ze vandaag moeten verhuizen.

Tussen de Potgieterstraat en de Kinkerstraat wordt de straat dan voor auto's afgesloten, motorfietsen, fietsers, voetgangers en hulpdiensten mogen er wel langs. De vier woonboten die daar liggen, gaat de gemeente op korte termijn verplaatsen. Ook verdwijnen er minstens tien parkeerplaatsen, waaronder twee met elektrische laadpalen.