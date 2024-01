Buren hoorden geschreeuw in woning dodelijk slachtoffer Diemen: "Nee, niet doen"

Het dodelijke slachtoffer dat zondagmiddag werd aangetroffen in een woning aan het Sint Janskruid in Diemen is een 73-jarige man. Het zwaargewonde slachtoffer is een vrouw van 62 en is door de politie ook aangehouden als verdachte. Er is namelijk 'een vermoeden' bij de recherche dat het gaat om een misdrijf. De buurt is in shock, vertelt een omwonende aan AT5. Een buurman hoorde geschreeuw uit de woning komen: "'Nee niet doen', hoorde ik, en daarna was het stil."