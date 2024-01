1 miljoen euro voor Bevrijdingsfestivals, organisatie Almere is opgelucht

"Dit besluit is voor ons minder urgent dan in andere steden, maar toch zou het anders wel een spannend jaar zijn geworden", zegt Bouquet. De miljoen euro van de landelijke overheid is volgens hem voor dit jaar dan ook voldoende. Hoeveel er precies naar het bevrijdingsfestival in Almere gaat is niet bekend.

Bouquet vindt het vooral fijn dat de overheid het grote belang van de Bevrijdingsfestivals erkent, zo wordt duidelijk uit een brief van de regering. "Het kabinet vindt het belangrijk dat er nu en in de toekomst op 5 mei kan worden stilgestaan bij de waarden van vrijheid en democratie en dat we op een laagdrempelige wijze kunnen vieren dat we in vrijheid leven", staat in de brief. De Bevrijdingsfestivals die ons land kent zijn volgens de regering een belangrijk onderdeel van de viering van de nationale feestdag en het kabinet ziet dus in dat de huidige opzet van de festivals momenteel onder druk staat.