Bijna helft van Noord-Hollandse gemeenten vangt al jaren geen asielzoekers op

20 van de 44 gemeenten in Noord-Holland hebben de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers opgevangen. Dat blijkt uit onderzoek door RTV Noord.

Uit onderzoek door RTV Noord blijkt dat de afgelopen twaalf jaar bijna één op de drie gemeenten in Nederland geen asielzoekers heeft opgevangen. Noord-Holland staat met 48 procent van de gemeenten net onder Utrecht, die met 13 gemeenten (50 procent van het totaal aantal gemeenten) bovenaan de lijst staat.

De analyse werd gedaan op basis van cijfers die opgevraagd zijn bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De cijfers in het onderzoeken betreffen de periode tussen januari 2012 tot november 2023. Van de 342 gemeenten hebben er 111 de afgelopen twaalf jaar niets gedaan aan de opvang van asielzoekers.

Het gaat om de Noord-Hollandse gemeenten Hollands Kroon, Opmeer, Drechterland, Stede Broec, Edam/Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Bloemendaal, Heemstede, Amstelveen, Blaricum, Gooise Meren en Texel.

Op grond van de spreidingswet die vandaag en morgen behandeld wordt in de Eerste Kamer, kunnen gemeenten waar geen opvang is geregeld gedwongen worden asielzoekers op te nemen.

Een woordvoerder van gemeente Stede Broec laat weten dat daar geen locatie beschikbaar is voor de opvang van asielzoekers. Maar: in bijna alle gemeenten die geen vluchtelingen opvangen, is wel ruimte voor Oekraïners.