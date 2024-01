Nieuwe aanlegplaats voor ponten bij NDSM moet begin 2025 klaar zijn

De gemeente gaat de aanlegplaats voor de ponten op NDSM vervangen. De drijvende aanlegplaats uit 2014 - bestaande uit twee boten die aan elkaar en aan de kade vastzitten - zal worden vervangen door één deel, zodat deze minder beweegt. "We verwachten dat de nieuwe aanlegplaats begin 2025 klaar is", aldus de gemeente.

De aanlegplaats op NDSM wordt, behalve door de ponten tussen CS en NDSM, ook door de ponten tussen Pontsteiger en NDSM gebruikt. Naast het minder bewegen van de nieuwe aanlegplaats, kunnen hier uiteindelijk ook laadpunten voor elektrische ponten gemaakt worden.

De nieuwe ponten die worden gebouwd zijn elektrisch en zullen in 2026 van en naar het IJplein varen. Daarna zal dit ook gebeuren bij het Buiksloterwegveer. "Uiteindelijk worden ook de ponten van en naar NDSM elektrisch", schrijft de gemeente.

Bouwproces

De nieuwe aanlegplaats zal ergens anders in elkaar gezet worden. De twee zogenaamde boten die op de huidige aanlegplaats op NDSM liggen worden weggehaald. Vervolgens wordt de nieuwe aanlegpaats op de juiste plek gelegd. "Op deze manier onderbreken we de dienstregeling van de ponten zo min mogelijk. Voor we hem gaan plaatsen, informeren we reizigers over de gevolgen voor hun reis."

In 2014 werd er gekozen voor een tijdelijke drijvende aanlegplaats, omdat de kade op het vasteland nog niet definitief was en niet duidelijk was op welke plek de uiteindelijke aanlegplaats kon komen. "De vaste kade is pas geleden definitief ingericht. Daarom kunnen we de drijvende aanlegplaats nu ook aanpakken", aldus de gemeente.

Oost- en Westbrug

Om het reizen van en naar Noord te bevorderen, zet de gemeente dit jaar extra ponten over het IJ in. Daarnaast worden er twee bruggen over het IJ gebouwd: een Oostbrug aan de oostkant en een Westbrug aan de westkand van de stad.

Amsterdam heeft nu 100 miljoen euro gereserveerd voor een fietsbrug over het IJ. De voorbereidingen voor de Oostbrug zijn inmiddels gestart. De bouw van de Westbrug zal enkele jaren na de Oostbrug volgen.