Leerlingen praktijkschool Almere: 'Geef ons ook ov-studentenkaart'

Iedereen die voltijd studeert aan het mbo, hbo of de universiteit krijgt een ov-studentenkaart om met de bus en de trein te reizen, maar niet de 16-jarige Modesty Braafheid en zo'n zestig andere leerlingen van PrO, de praktijkschool in Almere. Zij moeten de volle mep betalen en gaan daarom donderdag actievoeren in Den Haag.

Praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen die goed zijn met hun handen. Ze worden opgeleid tot bijvoorbeeld hovenier, metaalbewerker of winkelmedewerker. In de bovenbouw lopen zij drie of vier dagen per week stage.

Toezegging

Vanaf dit jaar zouden de ongeveer 12.000 praktijkschoolleerlingen in Nederland die stage lopen ook een ov-kaart krijgen, maar vlak voor kerst liep onderwijsminister Mariëlle Paul weten dat dat voor de meeste leerlingen toch niet doorging. Slechts een klein groepje heeft volgens haar recht op de kaart en dan ook pas vanaf 2026.

De teleurstelling bij directeur Bertien Hoek van PrO Almere is groot. "Ik vind het onrechtvaardig en het maakt je boos. Terwijl onze leerlingen het juist nodig hebben. Ze hebben het al niet zo breed en een vergoeding om naar je stage te gaan, helpt ongelofelijk veel. Bovendien brengt gratis openbaar vervoer de leerlingen extra kansen, want het kan je een stageplek geven die je anders niet had gekregen."

Hoge vervoerskosten

Volgens Modesty Braafheid is een ov-kaart om tijdens de stage vrij te reizen in het openbaar vervoer heel belangrijk. "Als leerling gebruik je de bus best vaak. De kosten zijn hoog en sommige leerlingen kunnen dat gewoon niet betalen."

Studenten aan de universiteit, het hbo en mbo krijgen wel een ov-studentenkaart. Modesty vindt dat ook zij en andere stageleerlingen van het praktijkonderwijs 'm gewoon moeten krijgen. "Wij hebben ook recht op gratis OV, want wij zijn ook kinderen die naar stage gaan."