Almere vreest aanslag op woning in Nobelhorst, cameratoezicht ingesteld

De gemeente Almere is bang voor een explosie of aanslag bij een woning aan de Marie Curielaan in de wijk Nobelhorst. De burgemeester laat daarom tijdelijk cameratoezicht in de straat plaatsen.

"Het is niet alleen gevaarlijk voor de aanwezigen in de woning, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers", schrijft burgemeester Hein van der Loo.

Woning dicht

Uit de bekendmaking blijkt dat vorige maand in dezelfde straat een woning werd gesloten. Dat gebeurde op 18 december. In de dagen daarvoor gebeurde er veel in de stad. De burgemeester benoemt dat ook in het besluit voor het plaatsen van de camera's.

Zo was er op 16 december een explosie aan het Freyjaplantsoen in Almere Poort en een nacht later aan de Valetaweg in de Danswijk. Beide adressen liggen respectievelijk op ruim 7 en 16 kilometer van het adres aan de Marie Curielaan.

De sluitingstermijn van die woning liep af. Daarom is besloten cameratoezicht in Nobelhorst in te stellen tot 26 februari.

Acht maanden op rij explosies

De afgelopen tijd is Almere opgeschrikt door steeds zwaardere explosies. Al acht maanden op rij vinden die plaats bij woningen. Afgelopen weekend nog aan de Beneluxlaan in Almere Poort. Daar raakte een woning zwaar beschadigd. Op dat moment was het gezin dat er woont thuis. Niemand raakte gewond.

Het was de vijfde explosie in Poort sinds maart.

Cameratoezicht op meerdere plekken





Op dit moment zijn er

in Almere waar tijdelijk camera's hangen na een incident.