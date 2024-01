Draaideuren station Sloterdijk al maanden stuk: "Voor 5000 euro repareer ik het"

Volgens verschillende reizigers zijn de draaideuren al bijna een jaar gesloten. Anderen zeggen dat een van de twee draaideuren sinds kortere tijd dicht is. Een woordvoerder van de NS zegt desgevraagd dat het in ieder geval om 'een aantal maanden' gaat'. De oorzaak van het probleem is onduidelijk.

Het station is nog steeds bereikbaar, maar dan via de ingang tussen beide draaideuren in en de nooduitgang aan de rechterkant. Hoewel een deel van de reizigers dat een prima oplossing vindt, denkt lang niet iedereen daar zo over. Zo is het tijdens drukte soms dringen bij de kleinere deuren en vrezen ze voor problemen bij noodsituaties.