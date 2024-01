Transfer-expert zegt 'Here we go': Henderson voor 2,5 jaar naar Ajax

Geruchten over de komst van de 33-jarige Engelsman werden de laatste dagen steeds sterker. Ruim een week geleden werd duidelijk dat Ajax de pijlen op Henderson had gericht, nadat hij 'woestijnspijt' had gekregen van zijn transfer van Liverpool naar Al-Ettifaq afgelopen zomer. De Saudische club leek in eerste instantie niet mee te willen werken aan een vertrek, maar is nu dus toch akkoord gegaan.

Henderson is vooral bekend van zijn periode bij Liverpool, waar hij twaalf jaar lang op het middenveld speelde en ook de aanvoerdersband droeg. Hij was onderdeel van het team dat in 2019 de Champions League won. In 2020 pakte hij de landstitel met Liverpool, iets wat de club al 30 jaar niet was gelukt. Hij speelde bijna 500 wedstrijden voor de 'Reds' en scoorde daarin 33 keer en gaf 61 keer een assist.