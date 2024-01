Opnieuw code geel wegens gladheid door sneeuw en bevriezing

Het KNMI heeft vandaag code geel afgegeven wegens gladheid door bevriezing en enkele sneeuwbuien. De weerwaarschuwing is tot het middaguur van kracht in onder andere Noord-Holland.

Vanmiddag verdwijnt de gladheid vrijwel overal. Vanavond en in de nacht naar zaterdag is het in de provincie Noord-Holland weer glad door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten.

Weggebruikers wordt aangeraden rekening te houden met de gladheid. Op en rond Amsterdam zijn strooiwagens op pad om de wegen begaanbaar te houden.