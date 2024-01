Rondehoep op de schop: "Populaire fietsroute afgesloten"

De Rondehoep in Oudekerk aan de Amstel wordt toekomstbestendig gemaakt. Het poldergebied onder Amsterdam is vooral bekend als populaire fietsroute. In het gebied vinden tot en met 2026 werkzaamheden plaats. Omgevingsmanager Willemijn Luchtenbelt vertelt in Het Verkeer dat onder andere de dijk wordt verhoogd.

Gevolgen voor verkeer

Auto's en fietsers worden omgeleid via de Hoofdweg en de Polderweg. Vanaf december kunnen fietsers omrijden via de overkant van de Waver via de Jac. C. Keabrug en Stokkelaarsbrug. De werkzaamheden op de dijk de Waver zijn in de zomer afgerond. Het volledig project is naar verwachting in 2026 klaar.