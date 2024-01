Liveblog: hoe treedt driehoek op bij A10-blokkade volgende maand?

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants zegt 'alles op alles' te willen zetten om te voorkomen dat de A10 net als de A12 in Den Haag regelmatig gebruikt wordt voor blokkades. "Waar ik me ernstig zorgen over maak, is dat Extinction Rebellion nu al een aantal keer eigenlijk aangegeven heeft lak te hebben aan de wetten en regels die wij met zijn allen vaststellen, zowel landelijk maar ook hier lokaal hier in deze gemeenteraad."

Hij heeft verschillende vragen voor de burgemeester, onder meer over de afstemming met Rijkswaterstaat en het feit dat de demonstranten ongehinderd vanaf het grasveld naar de vangrail konden lopen en daar konden blijven staan.