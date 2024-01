Politie houdt man met nepwapen aan in Amsterdam Sloterdijk

Op de Naritaweg in Sloterdijk heeft de politie aan het begin van de middag een 20-jarige man aangehouden. De man had, naar wat later bleek, een nepwapen bij zich.

De politie kreeg rond 11.00 uur een melding van een zogenoemde 'verdachte situatie'. Volgens een omstander waren de agenten ongeveer tien minuten later ter plaatse. Ook het Rapid Respons Team, dat bestaat uit drie agenten van de dienst speciale interventies (DSI), werd opgeroepen.

Nepwapen

De agenten konden de man in eerste instantie niet vinden, maar kwamen er even later achter dat hij een studentencomplex aan de Naritaweg was binnengelopen. Daar werd hij uiteindelijk door de DSI'ers aangehouden. Na de aanhouding werd duidelijk dat het wapen dat de verdachte bij zich had niet echt was.

De politie benadrukt dat ook het dragen van een nepwapen strafbaar is. "Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, in deze gevallen kan het voorkomen dat agenten iemand onder schot moeten nemen of zelfs moeten schieten."