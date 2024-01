Jongens wachten anderhalf uur bij de Arena om Henderson te zien: "Beetje onnodig, maar wel mooi"

Het is niet helemaal goed te zien, maar volgens twee jongens vanmiddag die bij de Johan Cruijff Arena stonden te posten is het 'm echt: Jordan Henderson die het stadion binnenrijdt om zijn transfer naar Ajax af te ronden. De jongens moesten daar wel even in de kou op wachten.

Dat Henderson in Amsterdam is, werd eerder op de dag al duidelijk toen er beelden van de voetballer op Schiphol opdoken. Verschillende media uit binnen- en buitenland meldden vandaag dat de komst van de international zo goed als rond is.

"Hier zie je 'm aankomen. Een beetje onduidelijk, maar het is 'm echt." Een van de jongens laat een video zien waarop een auto te zien is met Jordan Henderson in de bijrijdersstoel. "Ik hoop dat we met zijn ervaring weer wat hoger op de ranglijst kunnen komen."

De jongens moesten er wel anderhalf uur in de kou voor wachten. Of dat het allemaal waard was? "Dat is moeilijk te zeggen", bekent de jongen. "Aan de ene kant wel, want je bent toch een van de eersten in Nederland. Aan de andere kant is anderhalf uur wachten wel een beetje onnodig."