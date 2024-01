Gemeente wil autoverkeer op Wallen 'substantieel beperken'

De gemeente is van plan om het aantal auto's in het Wallengebied verder naar beneden te brengen. Dat staat in een document over dat burgemeester Halsema en wethouder Mbarki vandaag naar gemeenteraadsleden stuurden.

Het document gaat over de aanpak van de binnenstad. Er is onder meer in te lezen dat dit jaar wordt onderzocht 'hoe er meer rust en ruimte' kan worden gecreëerd door gemotoriseerd verkeer in het gebied 'substantieel te beperken'. Er wordt onder meer gedacht aan minder parkeerplekken, minder grote en zware vrachtwagen.

Parkeerplekken

Ook plannen om het doorgaand autoverkeer tussen de Kloverniersburgwal en de Dam te beperken worden genoemd. De gemeente liet eind vorig jaar weten dat dit een sluiproute is om de file op de Amstel en het Rokin te omzeilen, daarom worden de Halvemaansbrug en de Damstraat op drukke dagen al afgezet door verkeersregelaars.

"Op het gebied van openbare ruimte zetten we ons blijvend in om de verkeerscirculatie te verbeteren, omdat de publieke ruimte in het Centrum beperkt is", schrijft de gemeente. Het is ook de bedoeling om meer vervoer van bijvoorbeeld bouwmaterieel via water te laten plaatsvinden, dat zou eerder als positief ervaren zijn.

Touringcars

De gemeente is deze maand ook begonnen met het beboeten van zware touringcars die rijden op plekken waar ze niet mogen rijden. Dat gebeurt zowel door handhavers als via camerahandhaving. Het zou gaan om een 'relatief flinke kostenpost en kostbare capaciteit'. Zo'n dertig procent van de touringcars heeft een buitenlands kenteken, en het is niet mogelijk om automatisch op zulke kentekens te handhaven. "In de praktijk levert dit veel frustraties op", schrijft de gemeente.