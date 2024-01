Meerdere woningen ontruimd na brand fietsenwinkel in Oost

Zes appartementen zijn vannacht tijdelijk ontruimd door een brand in een fietsenwinkel aan de Linnaeusparkweg in Oost. Vijf mensen werden ter plekke nagekeken in een ambulance omdat ze rook hadden ingeademd, maar ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De brand werd rond 02.45 uur ontdekt. De brandweer waarschuwde via X vervolgens om ramen en deuren te sluiten bij last van de rook. Door de brand ontstond er schade bij zes bovenliggende woningen. Een paar daarvan zijn tijdelijk onbewoonbaar verklaard, om hoeveel woningen dat gaat is niet bekend.

Ook is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Enkele omliggende straten waren tijdelijk afgezet. De brandweer is vanochtend bezig geweest met werkzaamheden die nodig waren na de brand.