Vrouw naar ziekenhuis na brand in woning, politie vermoedt misdrijf

Bij een brand aan de Van Speijkstraat in West is een vrouw vanochtend gewond geraakt. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een misdrijf. Een man is aangehouden.

De brand ontstond vanochtend rond 09.30 uur. Hoe de vrouw de verwondingen heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Ze is meegenomen naar het ziekenhuis. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Later meer.