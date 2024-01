Verkeersregelaars op Van Woustraat om automobilisten te laten wennen aan nieuwe situatie

Verkeersregelaars sturen diverse automobilisten weg van de Van Woustraat, wat aantoont dat het voor velen nog niet helder is dat hier niet mag worden gereden. Volgens omgevingsmanager Benjamin van Enter is dit begrijpelijk: "De navigatiesystemen geven nog steeds aan dat je hier rechtdoor mag en de verkeersaanduiding is nog niet voldoende duidelijk."

Een bewoner uit de buurt toont enthousiasme over de verkeersregelaars en de nieuwe situatie op de Van Woustraat: "Ik vind het geweldig. Dat is altijd even wennen in het begin." Daarentegen deelt een automobilist deze mening niet: "Belachelijk. Overal die knip."

Een voorbijganger heeft een suggestie om het probleem snel op te lossen: "Ik zou gewoon voor een maand een agent neerzetten en boetes laten uitschrijven. Dan is het probleem ook meteen opgelost."