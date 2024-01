Sneeuwballen gooien bij Amsterdams Lyceum loopt uit de hand: "Schaam me voor mijn leerlingen"

Op sociale media gaan meerdere video's van de met sneeuwballen gooiende scholieren rond. Op een video die aan AT5 werd gestuurd is te zien hoe een bestuurder van een busje over de stoep richting de scholieren rijdt en, waarschijnlijk opnieuw, bekogeld wordt.

Conciërge

Ook op videosite Dumpert staan beelden. Te zien is dat een bestuurder van een ander busje uitstapt en kwaad wordt op de conciërge. De conciërge roept daarna 'gooien', waarna de scholieren het busje opnieuw bekogelen.

Volgens rector Tom van Veen gebeurde dit gisteren tijdens de middagpauze, tussen 13.00 en 13.30 uur. "Ten eerste schaam ik me ontzettend voor mijn leerlingen. We hadden met meer mensen moeten ingrijpen", zegt hij tegen AT5.

Hectische situatie

Hij zegt dat de conciërge juist de situatie probeerde te de-escaleren, maar de fout in ging nadat de chauffeur kwaad werd en er een 'hectische situatie ontstond'. "De conciërge ging totaal over de schreef en doet iets wat hij nooit had moeten doen", zegt Van Veen. De conciërge zit nu thuis en baalt volgens Van Veen ontzettend van zijn reactie. Van Veen gaat later met hem in gesprek.

De rector vindt dat de chauffeur die over de stoep reed te ver ging, maar hij benadrukt dat hij hem niet de schuld wil geven. "De auto is een gevaarlijk instrument. Maar het begint bij de leerlingen, daardoor escaleert het." De rector wil eventueel nog met de chauffeurs in gesprek gaan, mochten zij zich nog bij de school melden.

Meer personeel

Een aantal leerlingen is vandaag al aangesproken op het gedrag dat ze gisteren lieten zien, maar het is volgens Van Veen lastig om de hoofdschuldigen aan te wijzen. "Het is de groepsdynamiek, ze maken elkaar gek." Mede daarom gaat Van Veen ervoor zorgen dat er meer onderwijspersoneel buiten staat als het sneeuwt.

Het bedrijf dat eigenaar is van het busje dat over de stoep reed wilde niet reageren tegenover AT5. "Wij hebben geen commentaar."