Ouders gehandicapte Zora (2) blijven onterecht parkeerboetes ontvangen, en zijn niet de enigen

Mujtaba woont met zijn jonge gezin in Noord. Zijn dochtertje Zora heeft een zeldzame spierziekte en daarom hebben zij na een lang, administratief proces een aantal weken geleden een invalidenparkeerkaart gekregen. Hierdoor zouden ze overal in de stad gratis mogen parkeren. Maar na een week lagen er twee parkeerboetes op de mat, terwijl de kaart gewoon in de auto lag.

De scanauto's van de gemeente kunnen de invalidenkaart niet registreren, maar scant slechts op kentekens. En dat kenteken staat tot op de dag van vandaag nog niet goed geregistreerd bij de gemeente.

Na verschillende contactpogingen naar de gemeente en bezwaarschriften, zat er volgens de gemeente niets anders op dan naar de rechter te gaan. Na vragen van AT5 aan de gemeente werden de boetes wel kwijtgescholden en excuses gemaakt. "Fijn natuurlijk, maar zo zou het niet moeten gaan. Ook niet omdat ik die excuses een week geleden heb gekregen en gewoon opnieuw een boete heb gekregen", vertelt Mujtaba.

Herkenbaar

Ombudsman Munish Ramlal noemt dit een herkenbaar voorbeeld. Fouten en vergissingen van scanauto's leiden vaker tot onterechte boetes, maar vooral de afhandeling van de gemeente kan veel beter, vindt hij. "Vaak voelen mensen zich machteloos als ze iets proberen te regelen met de gemeente en ze het niet voor elkaar krijgen. Ook niet met een bezwaarprocedure, dan worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Vaak lijken bestandstypes, regels of systemen belangrijker dan menselijk contact."

Mujtaba: "Je voelt je inderdaad soms wel eens machteloos of verdrietig. We hebben er ook echt vaak om moeten huilen. Dan dachten we: is het echt nodig dat we nu moeten huilen om formaliteiten in plaats van waarom we in deze situatie zijn gekomen? We steken onze tijd veel liever in ons gezin, en dat is soms pijnlijk", vertelt hij.