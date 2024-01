Fietspad op Zuidas sneuvelt vanwege uitbreiding A10 Zuid

Eind januari is het fietspand al een maand dicht voor voorbereidende werkzaamheden. In juni van dit jaar gaat het fietspad opnieuw dicht, maar dan voor vele jaren.

De pechhaven, een korte strook langs de rijbaan voor auto's met pech, komt er omdat de spitsstrook van de A10 Zuid een permanente rijstrook wordt. Dat is weer het gevolg van de vernieuwing van knooppunt De Nieuwe Meer.

Het fietspad moet terugkomen als de A10 ondertunneld is. Dat moet uiterlijk 2034 gebeurd zijn. Het miljardenproject verkeert inmiddels wel opnieuw in financieel zwaar weer, het is daarom nog de vraag of het in ongewijzigde vorm door kan.

Fietsers en voetgangers vanuit de Beethovenstraat worden vanaf eind deze maand via de De Boelelaan naar de Antiono Vivaldistraat omgeleid.