Stormloop bij fietsenmaker door nieuwe VanMoof-onderdelen

Enkele fietsenwinkels hebben sinds kort extra onderdelen gekregen zodat VanMoof-fietsen, die relatief vaak kapot gaan, gerepareerd kunnen worden. Dat betekent dat het in een van die winkels, aan de Rijnstraat in Zuid, storm loopt.

Door het faillissement van VanMoof deze zomer waren reparaties en het verkrijgen van onderdelen erg moeilijk. Daar is sinds vrijdag verandering in gekomen. De nieuwe eigenaar van het fietsenmerk, een bekende stepfabrikant, heeft miljoenen geïnvesteerd in het maken van nieuwe onderdelen.

Ondanks de geïnvesteerde miljoenen, betalen de VanMoof eigenaren hun reparatie zelf. Eerder kon er nog een verzekering voor worden afgesloten, maar nu niet meer.

Een fietser vertelt dat zij minimaal een keer per kwartaal met haar VanMoof naar de fietsenmaker gaat. "En dan heb je het ook over behoorlijke bedragen die je moet betalen. Wij grapten zelf, jeetje, het lijkt wel of ik mijn auto naar de garage brengt."

Volgens fietsenmaker Alex hoort dat er een beetje bij. "Als er nu iets stuk is, zal je het zelf moeten betalen. Maar dat is bij een andere fiets is dat niet anders."

Toch zijn de meeste klanten wel blij dat hun fiets weer verder kan. Een van hen bracht zelfs chocolade naar Alex. "Voor de goede en snelle service."