Code geel voor 'verraderlijke gladheid', weer vanaf vandaag een stuk zachter

❗️| Morgenochtend is er kans op ijzel in vrijwel het hele land. Er trekt namelijk een buienfront over vanuit het westen. De regen komt op een bevroren ondergrond en daardoor ontstaat verraderlijke gladheid. Onze strooiwagens staan paraat. Pas goed op onderweg! pic.twitter.com/FBEnKaX8yJ

Het zal voorlopig de laatste gladde ochtend zijn, want vanaf vandaag stijgt het kwik flink vergeleken met de afgelopen dagen. Vanmiddag wordt het zo'n 7 graden, maar in de loop van de nacht loopt het kwik nog verder op: naar verwachting is het morgenochtend vroeg zo'n 11 graden in de stad. Die temperatuur zal de komende dagen aanhouden.

Wind

Vanaf vanmiddag kan het hard gaan waaien. Vanaf vannacht kunnen we in Noord-Holland een krachtige tot harde wind en zware windstoten van tussen de 85 en 100 kilometer per uur verwachten. Volgens Weeronline neemt die stormachtige wind maandag weer wat af.