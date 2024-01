Brobbey baalt van gemiste penalty, maar heeft ook goed nieuws: "Ik blijf zeker in Amsterdam"

Ajax heeft in eigen huis simpel afgerekend met RKC Waalwijk (4-1). De zege kan vooral op het conto worden geschreven van Brian Brobbey. De sterke spits maakte twee goals voor de Amsterdammers. Bij Ajax ontbrak nog de kersverse aanwinst Jordan Henderson. Na afloop van de wedstrijd schoven Ajax-trainer John van ’t Schip en Brobbey aan in de persruimte van Ajax.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Ondanks de winst van vandaag, baalt Brobbey: "Ik baal het meest van mijn penalty, het zou mijn eerste hattrick zijn. Ik loop hier nog twee dagen mee rond en dan is het wel klaar denk ik."

Van 't Schip vindt dat Ajax stabieler moet gaan spelen. "We hebben geen makkelijke wedstrijden, want die zijn er gewoon op dit moment niet. Zover zijn we niet met deze ploeg", vertelt hij deze avond tegen de pers. "We hopen daar wel uiteindelijk te gaan komen, hopelijk is Henderson daar ook weer een belangrijke speler voor, om die volgende stap daarin te gaan maken."

'Linke stand'

Dat Steven Bergwijn voor het nemen van de penalty de bal naar Brobbey gooide, heeft volgens Van 't Schip twee kanten. "Dat is iets wat zij in het veld beslissen, maar het is natuurlijk ook zo dat je bij 3-1, zoals wij zeg maar op dit moment zijn, je gewoon afstand moet nemen." Dat de hattrick Brobbey werd gegund was dan ook prima. "Maar dan moet die er wel in en dat gebeurde niet", benadrukt de trainer. "Dan is 3-1 nog best een linke stand met nog 20 à 25 minuten op de klok."

Afgelopen week werd er in Engeland melding gemaakt dat Manchester United geïnteresseerd zou zijn in de sterke spits. Op de vraag of mensen zich zorgen moeten gaan maken, antwoord Brobbey: "Ik weet eerlijk gezegd helemaal van niks, ik zag het ook voorbijkomen op het nieuws. Maar ik blijf lekker in Amsterdam."