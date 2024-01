Damsko aflevering 22: de eeuwige vrijwilliger & de klus-nitwit

Damsko, is terug van weggeweest met de eerste aflevering in het nieuwe jaar. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor je wekelijkse gezonde portie 'mensen kijken': een zwaar levensverhaal, iemand die 65 jaar vrijwilligerswerk doet en een klusser die er niks van bakt.

In de spotlight staat in deze aflevering de 85-jarige vrijwilliger Greet de Rooij, in de Jordaan ook wel tante Greet genoemd. Zij werkt al meer dan 65 jaar als vrijwilliger in het buurthuis Ons Genoegen en weet niet van ophouden.

In de nieuwe miniserie 'De Kronieken van Rob' vertelt Amsterdammer Rob van Delden zijn levensverhaal. In deze aflevering legt hij zijn ingewikkelde relatie met zijn moeder uit, die vroeger als prostituee op de Wallen werkte, en vertelt hij hoe zij de reden was dat ook hij als sekswerker aan de slag ging.